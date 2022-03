Furb: novo edital de Processo Seletivo é retificado

A Fundação Universidade Regional de Blumenau (Furb), por meio da Pró-Reitoria de Administração e Divisão de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas anuncia retificação de um novo Processo Seletivo, que tem por objetivo a contratação temporária de Analista Clínico – Histotécnico e Farmacêutico.

Na nota divulgada (retificação I), houve o acréscimo da descrição das funções do cargo de Analista Clínico – Histotécnico.

Para concorrer a uma das chances ofertadas, é necessário que o candidato possua escolaridade em nível superior, na respectiva área do cargo pleiteado. Ao ser contratado, o profissional deve exercer funções em jornadas de 30 horas semanais, referente a remuneração mensal no valor de R$ 4.047,71.

Procedimentos para participação

Os interessados em participar do Processo Seletivo, podem se inscrever de forma eletrônica no período de 12 a 27 de março de 2022, por meio do site da Furb. Vale ressaltar que, o pagamento da taxa no valor de R$ 173,13 deve ser efetuado até o dia 28 de março de 2022. No entanto, os candidatos que se enquadram nos critérios especificados no edital, podem solicitar a isenção da taxa de inscrição até o dia 17 de março de 2022.

Como forma de seleção, os candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova objetiva, na data prevista de 10 de abril de 2022, às 9h. A prova terá duração máxima de duas horas e consistirá em 20 questões que envolvem as disciplinas de língua portuguesa e conhecimentos específicos.

Vigência

De acordo com o edital de abertura, o Processo Seletivo terá validade durante dois anos, contados a partir da homologação, com possiblidade de ser prorrogado por igual período.