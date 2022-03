Galo joga por vitória para avançar; empate basta para o Leão

Atlético Acreano joga nesta terça-feira (29) tudo ou nada diante da Adesg pela sua permanência ou não na disputa do Campeonato Acreano 2022. O duelo será disputado no estádio Florestão, às 19h.

O Galo Carijó chega para a partida pressionado por uma vitória. O time celeste soma dois pontos a menos que o Plácido de Castro e a própria a Adesg. Uma vitória nesta terça-feira não somente classifica o time celeste para a disputa do returno, mas também empurra a equipe para a liderança da chave A. O lateral direito Pedro Balú é a baixa do técnico Adriano Louzada para o confronto. Eduardo Cauã e Maurinho, que foi titular na última rodada, são as opções, para o setor direito da defesa celeste.

Com a vaga ameaçada, após a classificação do Náuas, a Adesg terá opções para a escolha do técnico Márcio Figueiredo, o Faísca. O time guiomarense vai poder contar com o meia Bruno e o atacante Diego, ambos recém-chegados ao clube e relacionados para o confronto. Os jogadores Alisson e Chumbinho, que estão pendurados com dois cartões amarelos, devem iniciar o confronto entre os titulares.

CLASSIFICAÇÃO

Grupo A

1º) Náuas……………..08

2º) Rio Branco………07

3º) Adesg……………07

4º) Plácido…………….07

5º) Atlético-AC………05

6º) Vasco-AC………..03

Grupo B

1º) Humaitá………….08

2º) Galvez……………07

3º) S. Francisco……05

4º) Andirá…………….02

5º) Independência…01

PRÓXIMOS JOGOS

Data: 29/03/2022

17h – São Francisco x Independência

19h – Atlético x Adesg

ARTILHEIROS:

Ismael (Plácido)…………..05

Wanderson (RBFC)……..03

Luís Antônio (AEC)………03

Daniego (Humaitá)……….03