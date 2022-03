“Gastar bem o dinheiro público”, diz Bocalom ao entregar 4,5 mil tablets para alunos da rede municipal

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (PP) e a secretária municipal de Educação Nabiha Bestene apresentaram nesta quinta-feira (03), a entrega de 4,5 mil tablets que serão usados na rede municipal de ensino, mais precisamente entre os alunos do 4º e 5º anos do ensino fundamental.

Em coletiva de imprensa na sede da Prefeitura, Bocalom disse que por conta dos fatores impostos pela pandemia de Covid-19, a educação precisou se reinventar para que as crianças tivessem acesso ao ensino da forma adequada e sem prejuízo de ensino.

De acordo com o gestor, além dos tablets, a compra de chips, fibras ópticas e notebooks para os professores, foi feita com recurso próprio, e como dito por ele, ‘pegando carona’ em uma compra feita pelo município de Lagoa Santa (MG), para que a aquisição saísse mais barata. A economia, segundo Bocalom, foi de mais de R$1 milhão.

“Isso só aconteceu por causa do modelo que a gente implementou na nossa gestão: conseguir economizar recursos e gastar exatamente naquilo que é essencial, e a educação, para nós, é essencial. Esses tablets é exatamente o resultado do trabalho que a gente iniciou no início do ano passado, que era de procurar gastar bem o dinheiro público, e por isso nós fizemos uma grande economia”, falou.

LOGÍSTICA

Sobre a entrega, a secretária da pasta comentou que será feita pessoalmente, e que os tablets não serão doados, mas sim emprestados para uso educacional. Ou seja, quando o aluno sair da fase do 4ºe 5º anos, é preciso devolver o equipamento para que outros estudantes possam usufruir também.

“É muito importante, nos dias atuais, o uso da tecnologia como instrumento de ferramenta e afinidade pedagógica, e também saber usar as plataformas digitais do ensino para melhorar o aprendizado do nosso aluno. Com isso, vamos contribuir para melhorar o sistema de relação entre aluno e a escola”, disse.

Bestene frisou que este modelo de aquisição foi baseado na logística feita pela prefeitura de Santo André (SP), e que os pais ou responsáveis assinarão um termo de compromisso.

Só de tablets, o valor foi de R$6.194.970,00, e pelo menos 11 mil chips com plano de internet também foram adquiridos, perfazendo o total de R$812.460,00 para atender alunos, professores, coordenadores, gestores e formadores.