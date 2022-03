Giro do zodíaco de 13 a 19 de fevereiro de 2022 com Binho de Ouros

Meus queridos e queridas, mais uma vez um giro completo de alegria, motivação e fé! Vamos conferir a semana no zodíaco!

Áries, de 21 de março a 20 de abril: É tempo de comunicação, iniciativa e transmissão de conhecimento, para multiplicar resultados! Invistam o tempo de vocês em estabelecer mensagens claras que todos compreendem… Nos negócios, argumentos que fecham negócios interessantes, vendas ou instrução sobre produtos ou serviços, aproveitem e planejem um curso de reciclagem! Na saúde, tenham cuidados especiais com a voz e garganta…

Touro, de 21 de abril a 20 de maio: O ciclo mais uma vez se repete… Entendam o que é bom e faz acontecer as coisas! Recebam as dádivas do momento e agradeçam pelo que são e tem… Entendendo o ciclo, se compreende qual o papel na história do destino… Nos negócios, provável retorno de propostas, ciclo repetitivo de rotinas e negociações, conhecimento de causa e efeito… Na saúde, tenham cuidado com a gula e a ansiedade…

Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho: Uma fase de serviço, análise e reflexão, direcionando esforços e atitudes numa abertura maior estrutura das atitudes… Cuidado com uma revolta sem causa… Nos negócios, revejam atitudes que podem atrapalhar nos resultados… Tenham tato e prevaleçam pelo serviço bom e de qualidade… Na saúde, cuidados com intestinos e digestão, analisem a qualidade da comida e bebida…

Câncer, de 21 de junho a 22 de julho: Espiritualmente, é um momento de liberdade, resgate e regeneração, cura da alma e abraçar o caminho dado pelo destino…Exame de consciência para premiar ou punir… Nos negócios, possibilidade de parceria com antigos colegas e situações conhecidas, façam a oportunidade acontecer pelo mérito… Na saúde, força vital para curar males, libertação de qualquer restrição física ou psíquica…

Leão, de 23 de julho a 22 de agosto: O amor está no ar e com ele a satisfação e graça de realizar tudo de forma abençoada… Graças a Deus e sigam em frente no que fazem! Nos negócios, realização com satisfação de todas as atividades programadas, comentários e avaliações positivas e satisfatórias, realizem com convicção, alegria e entusiasmo! Na saúde, tudo de bom e abençoado, pro corpo, alma e espírito!

Virgem, de 23 de agosto a 21 de setembro: Espiritualmente, é momento de força, energia e determinação naquilo que querem e acreditam! Vençam o desejo superficial e se concentrem na vontade que realiza! Atentem aos detalhes para processarem a situação… Nos negócios, Energia e vontade que acontece! Força para impressionar o cliente ou equipe, disposição física pra serem diferenciais… Na saúde, enorme força vital que equilibra tudo e faz realizar! Força avante!

Libra, de 22 de setembro a 23 de outubro: Esperança de dias melhores, caminhos abertos com o coração e com a interação da energia, projetem os melhores pensamentos de vocês para fazer a diferença! Nos negócios, uma esperança ou surgimento de alguém com a chave para resolver um problema… Interação e fé são essenciais para fazer a diferença na solução!

Na saúde, disciplina e conduta benéficas pro corpo e mente…

Escorpião, de 24 de outubro a 22 de novembro: Espiritualmente, atitudes movidas pelo impulso da vontade, ou do desejo… Analisem o que veem e sintam no coração quais as atitudes necessárias pra fazer a diferença… Não façam nada pelo impulso desregrado… Nos negócios, palpite da sorte que pode causar diferença real na situação, confiança na própria capacidade pra saltar na adversidade… Na saúde, cuidado com a impulsividade e consumo abusivo de álcool…

Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro: Parem de ficar no mundo da Lua achando que tudo é bom e a fantasia é boa, analisem a realidade e vejam o que existe por trás da sombra… Sonhem, mas tenham o cuidado de imaginar com os pés no chão! Nos negócios, fase cansativa que exige resignação, resiliência e trabalho, cuidado com negativismo e energias nocivas… Na saúde, atentem para uma boa noite de sono e pela qualidade do mesmo.

Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro: Espiritualmente, uma escolha deve ser feita e sustentada por amor, toda escolha traz uma bênção e um desafio, escolham e façam a diferença na sustentabilidade… Nos negócios, uma outra proposta pode ser bem atrativa… Ponderem o que é bom e o que não é… Na saúde, tenham cuidados com os pulmões e respiração.

Aquário, de 21 de janeiro a 18 de fevereiro: Algo que acontece é o fruto do mérito de cada atitude, para o bem ou o mal… Encarem os resultados das ações de vocês e melhorem deixando os estados primitivos para trás… Nos negócios, mérito pelo sucesso ou fracasso recebido, diplomacia pra fazer diferença em cada negociação… Na saúde, cuidados adicionais com os rins, bebam bastante líquidos.

Peixes, de 19 de fevereiro a 20 de março: Cuidado em criarem um inferno e serem queimados nas chamas deles… Tenham delicadeza e jogo de cintura perante situações políticas e jogos de poder, usem o sensual de modo positivo para melhorar a rotina… Nos negócios, a seriedade perante o cliente garante o resultado e a fidelidade dele! Sejam milagre e diferença! Na saúde, cuidado com os ossos e articulações, tomem Sol moderado para melhorar tudo.

Pessoas, uma boa e abençoada semana!

