Giro do zodíaco: Guru do ContilNet revela tudo sobre a energia da semana para seu signo

Olá meus caríssimos, novidades nessa semana, as coisas estão boas para os leoninos, aquarianos, virginianos e geminianos, tenham cuidados especiais, vocês de escorpianos, librianos e cancerianos, vamos seguir com força e fé nessa semana!

Áries, de 21 de março a 20 de abril: Espiritualmente, momento para saltar além da realidade, com o impulso da fé e do espírito… Qualquer coisa diferente disso é erro…Enfrentem o medo e libertem a mente com coragem… Nos negócios, palpite de sorte que pode fazer diferença, mentalidade visionária em relação ao cotidiano. Na saúde, cuidado com a impulsividade e com a glutonaria…

Touro, de 21 de abril a 20 de maio: Justiça, a medida justa da causa e do efeito, irá fazer vocês receberem o que de fato merecem… A boa colheita, se baseia no bom plantio… Nos negócios, diplomacia gera acordos e ajustes interessantes em todas as relações, além da colaboração que ultrapassa as fronteiras, sejam os promotores da harmonia e diálogo… Na saúde, cuidados especiais com os rins e em tomarem bastante líquidos.

Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho: Espiritualmente, use a inteligência e comunicação, com criatividade e inovação, estude e faça acontecer o que acredita! Sejam a verdade e não a enganação… Nos negócios, propostas e comunicações bem recebidas, vendas! Deixem claro o papel de cada proposta, para que o resultado seja limpo também… Na saúde, cuidem da fala e da qualidade dela, usem vitamina C e reforcem o sistema imunológico.

Câncer, de 21 de junho a 22 de julho: O momento é de trabalho, serviço e prudência, não excedam a rotina por ilusões… Permitam acontecer o que funciona de verdade…Tenham o cuidado de sentir a rotina e tirar dela o melhor proveito. Nos negócios, prevaleçam pela qualidade do serviço de vocês, conquistem o coração do cliente, através do serviço e atitude… Na saúde, cuidem dos intestinos e evitem comidas gordurosas pesadas…

Leão, de 23 de julho a 22 de agosto: Espiritualmente, é o momento de colher resultados de uma boa ação empreendida, sentir realizado por tudo que fizer e viver o amor e a plenitude da beleza… Nos negócios, ações que dão resultados e satisfação, desfrutem da boa fase de sorte e organização e difundam as ideias de vocês… Na saúde, tudo de bom com o corpo, com incrível disposição para atividades, coração e mente, ressonantes com o espírito…

Virgem, de 23 de agosto a 21 de setembro: Equilíbrio e cura espirituais fazendo a diferença no momento, temperem a comida para ela ficar saborosa… Combinem conhecimentos, ação e pessoas e sejam o milagre! Nos negócios, interação com equipes e conhecimentos criando grandes resultados, aconteçam e deixem acontecer! Na saúde, cura e vigor físico, com grande imunidade…

Libra, de 22 de setembro a 23 de outubro: Quebrem o que não serve mais, nem encaixa… Tenham energia para superarem comportamentos, mas sem agressão… Foco para abrir caminhos e fé na atitude! A diferença está aí! Nos negócios, libertação de situações restritivas, foquem naquilo que realmente representa o conhecimento e interesse de vocês… Na saúde, cuidado com agressividade…

Escorpião, de 24 de outubro a 22 de novembro: Ficar no mundo da Lua e mascarar a realidade é uma desculpa esfarrapada, porque vocês sabem que não funciona… Deixem de enganação e fascinação, foquem no resultado e no serviço, evitem ambientes e pessoas pesadas, cortem energias negativas e disciplinem a mente… Nos negócios, cuidado com ilusões e propostas furadas…Na saúde, cuidem em ter uma boa noite de sono…

Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro: Uma nova chance de curar, fazer o certo e somar com antigas parcerias, vejam o que é peculiar e permitam lançar as metas e ações necessárias, aproveitem as forças amigas conhecidas… Nos negócios, antigas parcerias que prometem gloriosos resultados, mérito pessoal, lutem e a meta será atingida… Na saúde, recuperação e cura, vigor pessoal e harmonia da mente, corpo e espírito…

Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro: Observem e usem a intuição de vocês nesse período, cheguem nas pessoas e escutem o que elas querem dizer… Resultados surpreendentes… Nos negócios, seu cliente, colega de trabalho, ou associado tem algo importante pra dizer e fazer diferença no geral, escutem! Na saúde, curtam a paz deum descanso e meditem na voz do silêncio…

Aquário, de 21 de janeiro a 18 de fevereiro: Depois de uma estrada percorrida, é o momento de alcançar o objetivo e interagir com as pessoas do círculo de vocês, usem a inteligência emocional pra fazerem uma diferença original… Nos negócios, emoções dando sabor e toque pessoal em cada venda, serviço ou proposta, deixem tudo irresistível… Na saúde, cuidem do estômago e da qualidade da comida que consomem.

Peixes, de 19 de fevereiro a 20 de março: O ciclo se repete, e com ele a chance de se libertarem e usarem a sorte de modo efetivo… Harmonia, trabalho e objetividade, são diferenciais em tudo isso, portanto tenham ações claras e ponderadas… Nos negócios, sorte que beneficia a situação, sejam cuidadosos e conduzam com carinho… Na saúde, cuidado com a gula e intoxicação alimentar…

Pessoas, uma boa e abençoada semana!

