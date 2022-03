Gladson Cameli revoga decreto que proibia eventos com mais de 300 pessoas no AC

O governador Gladson Cameli revogou, nesta quinta-feira (17) o decreto 10.987, de 01/02/2022. O decreto proibiu, em todo o Acre, realização de eventos, sociais, culturais, recreativos, esportivos, religiosos e similares, públicos ou particulares, destinados a público superior a 300 (trezentas) pessoas, com ou sem assento.

O texto do decreto previa vigência até o último dia de março. Com Gladson decidindo por uma revogação, eventos nessas especificações ficam permitidos no estado.

A revogação do decreto vale a partir da data de publicação.

Veja na íntegra:

DECRETO Nº 11.018, DE 16 DE MARÇO DE 2022

Revoga o Decreto Estadual nº 10.987, de 01 de fevereiro de 2022, que dispõe sobre a suspensão da realização de eventos, sociais, culturais, recreativos, esportivos, religiosos e similares, públicos ou particulares

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe confere o art. 78, inciso IV, da Constituição Estadual,

DECRETA:

Art. 1º Fica revogado o Decreto Estadual nº 10.987, de 01 de fevereiro de 2022.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Branco – Acre, 16 de março de 2022, 133º da República, 119º do Tratado de Petrópolis e 60º do Estado do Acre.

Gladson de Lima Cameli

Governador do Estado do Acre