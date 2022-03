Gladson deve assinar ordem de serviço para construção da ponte de Sena ainda esta semana

O governador do Acre, Gladson Cameli (PP), deverá assinar na próxima sexta-feira (25), a ordem de serviço para a construção de uma ponte sobre o rio Iaco, ligando o primeiro ao segundo distrito de Sena Madureira. A confirmação foi dada por Petrônio Antunes, Diretor-presidente do Deracre, que esteve em Sena na manhã de sábado (19).

De acordo com ele, as partes burocráticas foram superadas, dentre as quais o processo de licitação. A obra está orçada em R$ 36 milhões de reais e será executada pela construtora Cidade LTDA. “Estamos programando para que a assinatura ocorra na próxima sexta-feira (25), com a presença mais uma vez do governador Gladson Cameli em Sena Madureira. Esse é um sonho antigo dos moradores que será concretizado. O governador nos pediu prioridade nessa questão da ponte do Segundo Distrito de Sena”, enfatizou Petrônio.

Ele acrescentou que, mediante o início dos trabalhos, a perspectiva é de que sejam gerados em torno de 200 empregos diretos e mais de mil empregos indiretos. “Certamente essa obra irá aquecer a economia de Sena Madureira”, comentou.

A construtora Cidade fará, inicialmente, os levantamentos necessários e a produção de canteiros para que no momento ideal possa implantar os pilares da ponte. “É bom que se diga que é preciso que o rio Iaco esteja com o nível ideal para se iniciar a implantação dos pilares, mas com as bênçãos de Deus vai dar tudo certo”, finalizou.

O Segundo Distrito é um dos Bairros mais antigos de Sena Madureira, onde residem centenas de famílias. Desde sua fundação, os moradores utilizam as catraias públicas para atravessar de um lado ao outro do rio Iaco.