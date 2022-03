Gladson diz que gestão do Meio Ambiente no seu governo ‘parou de perseguir para orientar’

Elogios

Em entrevista a uma rádio de Sena Madureira nesta quinta-feira (24) o governador Gladson Cameli (PP) foi só elogios ao seu secretário de Meio Ambiente, Israel Milani. “Antes você só ouvia falar que o Meio Ambiente vivia perseguindo e multando. Agora vemos uma gestão diferenciada, que no lugar de perseguir, está orientando e ajudando a malha de ramais. Então o Meio Ambiente, que era visto como perseguidor, hoje está fazendo um trabalho inverso, e essas situações precisam ser reconhecidas e vistas”, disse o chefe do Executivo estadual.

Louros

Milani deve colher os louros de sua gestão à frente do Meio Ambiente na eleição de outubro. Pré-candidato a deputado federal, é um fortíssimo concorrente a garantir uma das oito vagas do Acre na Câmara Federal.

Votação

Filho da deputada federal vanda Milani, Israel herda todo o capital político da mãe. Além disso, conta com o apoio da noiva, a prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem (PT). Somados os apoios de peso ao trabalho do secretário na pasta do Meio Ambiente, deve obter um votação expressiva no pleito que vem por aí.

Ex-socialista

O deputado estadual Manoel Moraes acertou hoje sua filiação ao Progressistas. Moraes era militante histórico do PSB do Acre mas vinha se desentendendo com o partido. O deputado, que mesmo no PSB já se comportava e votava como base, agora será correligionário do governador.

Mailza

A senadora Mailza definiu hoje o seu futuro político, ela vai tentar uma vaga na Câmara Federal. Mailza, que é presidente estadual do Progressistas, entendeu que uma chapa puro sangue do seu partido para Governo e Senado poderia atrapalhar na composição de alianças. Um grande gesto.

Sena Madureira

Hoje, Sena Madureira se transformou na capital político do Acre. Governador, deputados, senador e prefeitos estiveram na cidade para a assinatura da ordem de serviço para a construção da ponte sobre o Rio Iaco.

BFF

As cenas mais chamativas do dia foram sem sombra de dúvida os abraços e sorrisos entre Gladson e o prefeito de Sena, Mazinho Serafim. Inimigos políticos até pouco tempo atrás, os dois finalmente se entenderam e já estão fazendo juras de amor. Verdadeiros BFF’s.

Power Point

Na última terça-feira, a quarta turma do STJ decidiu por 4 votos a 1, que o ex-procurador Deltan Dallagnol terá que indenizar em R$ 75 mil o ex-presidente Lula (PT) por dano moral. O caso é referente a uma entrevista de 2016, pela Lava Jato, em que o procurador mostrou uma apresentação em power point com o nome do ex-presidente no centro do slide. Lula vem colecionado vitórias nos tribunais, e essa é mais uma.

Expo

O Governo do Acre definiu as datas para realização da ExpoAcre e ExpoJuruá 2022. Em Rio Branco, a ExpoAcre tem previsão de ocorrer entre os dias 30 de julho e 7 de agosto, já em Cruzeiro do Sul, a ExpoJuruá está programada para acontecer entre os dias 1 e 4 de setembro.

Coincidência

Devido a pandemia do novo coronavírus, o governador Gladson Cameli só conseguiu realizar uma ExpoAcre até agora, em 2019, no seu primeiro ano de mandato. Coincidentemente, sua segunda exposição será realizada em seu último ano mandato (isso se não for reeleito), em 2022.