Gladson e Bocalom se desentendem na frente de Bolsonaro; veja vídeo

O governador Gladson Cameli (PP) e o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, do mesmo partido, se desentenderam durante a solenidade de entrega de títulos no Arena da Floresta com a presença do presidente Jair Bolsonaro.

Vídeo mostra que enquanto um grupo de manifestantes vaiava o presidente logo após o seu discurso, o governador Gladson Cameli abraça Bocalom e ouviu do prefeito que tratava-se da “turma de Gladson”. Irritado, Gladson pegou o microfone e “descascou” em cima do prefeito.