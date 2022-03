Governo do AC paga Prêmio de Valorização para 11 mil servidores nesta sexta-feira

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), realiza o pagamento, nesta sexta-feira, 25, do Prêmio Anual de Valorização e Desenvolvimento Profissional (VDP) para 11 mil servidores da pasta. No total, são R$ 20 milhões que estão sendo investidos somente na gratificação.

Devido à pandemia que assolou o mundo, o Brasil e o Acre nos últimos dois anos, não estão sendo exigidos pré-requisitos para realizar o pagamento como nos anos anteriores, quando uma avaliação de desempenho era realizada pelos gestores e coordenadores.

O pagamento do VDP dos servidores se dá um dia antes da antecipação do pagamento salarial anunciado pelo governo do Estado, marcado para segunda-feira, dia 28, com o dinheiro na conta dos trabalhadores no sábado, dia 26. Com isso, os R$ 20 milhões da VDP somam-se aos mais de R$ 280 milhões que o governo paga com a folha do mês de março.

“Reconhecer e dar as melhores condições de trabalho a todos os servidores da Educação é uma das nossas prioridades”, afirmou a secretária Socorro Neri (SEE).