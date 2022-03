Governo do Acre revitaliza dez Escolas no rio Macauã, em Sena Madureira

O Governo do Acre, por intermédio da Secretaria Estadual de Educação, concluiu recentemente o trabalho de reforma em dez escolas localizadas em comunidades do rio Macauã, em Sena Madureira. Tais unidades de ensino se encontravam em situação precária para a prática do ensino-aprendizagem.

De acordo com a professora Irlane Diniz, coordenadora da SEE em Sena Madureira, a meta é garantir um melhor espaço tanto para os professores como também para os alunos. “Graças a Deus, o trabalho foi feito a contento e contemplará dezenas de alunos da zona rural bem como os professores e a comunidade em geral. Fica o nosso agradecimento ao governador Gladson Cameli, secretária de Educação Socorro Neri e, ainda, ao deputado estadual Gehlen Diniz por sempre defender essa bandeira”, frisou.

A Escola São Sebastião I foi uma das contempladas com a revitalização. “Foi um trabalho muito bem feito. Aqui não tinha mais forro, os banheiros não funcionavam devidamente, dentre outros problemas. Com a reforma, a realidade hoje mudou pra melhor”, comentou o professor Edmilson que trabalha na referida escola.

Em sua página no Facebook, o professor Beto, coordenador de manutenção da SEE no município, também falou sobre essa intervenção do governo do Estado. “O governo Gladson Cameli segue cumprindo suas promessas de campanha. Na última visita a Sena Madureira, Gladson juntamente com a secretária Socorro Neri, assinaram a ordem de serviço de dez escolas rurais da região do rio macauã. Atendendo assim, um pedido do deputado Gerlen Diniz. Hoje temos a grata satisfação de termos concluído todas as revitalizações. Obrigado governador, professora Socorro Neri e Deputado Gerlen. Parabéns, comunidade. Todo esse trabalho só reforça o compromisso do governo Gladson Cameli e do mandato de excelência do deputado Gerlen Diniz”, destacou.

As Escolas reformadas no Macauã foram as seguintes: Liberdade I, Liberdade II, Santa Terezinha, José da Costa Sobrinho, Leonilha Vitoriano, Nova Esperança, Santa Luzia II, Francisco Adaltivo Bezerra, Enedina Ferreira dos Reis e São Sebastião.