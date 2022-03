Governo e Prefeitura de Tarauacá trabalham na terraplanagem da Rua João Pessoa

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), em parceria com a Prefeitura de Tarauacá, inicia serviços de terraplanagem na Rua João Pessoa.

Os técnicos da autarquia atuam no melhoramento da rua, com serviços de drenagem, compactação e na execução de pavimentação. A via tem início no centro comercial da cidade e se estende até os bairros Esperança e Ipepaconha.

De acordo com o presidente do Deracre, Petronio Antunes, trata-se de “mais uma parceria que fortalece a infraestrutura urbana do município e o governo tem garantido os serviços do Deracre na cidade”.