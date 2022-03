Governo empossa servidores aprovados no processo seletivo do Detran

O governo do Acre, por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), empossou nesta segunda-feira, 21, novos servidores aprovados no processo seletivo destinado ao provimento de profissionais dos níveis médio e superior para atender o órgão de trânsito nos municípios de Brasileia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Sena Madureira e Rio Branco.

Na capital, a posse ocorreu em cerimônia realizada na sede do Detran, para os profissionais que serão lotados em Rio Branco. Ao todo foram empossados 50 servidores que atuarão na educação de trânsito, vistoria e pátio de provas.

Catiane Barbosa, examinadora de trânsito, falou com alegria sobre a posse no cargo público. “Pretendo exercer com muita responsabilidade e legalidade essa nova função, trazendo para a sociedade acreana um trabalho de excelência”, afirmou.

O certame foi anunciado pelo governo ainda em 2021, mas o cronograma precisou ser alterado em decorrência da alta de casos de covid-19 registrada durante o período pandêmico. O edital previa vagas para os cargos de orientador de trânsito, técnico administrativo vistoriador e examinador de trânsito.

O processo seletivo foi composto de prova objetiva e investigação social, de caráter classificatório e eliminatório. O prazo de validade do certame é dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

“O governador Gladson Cameli nos deu autonomia para realizar esse processo seletivo e nós o realizamos com total lisura, e seguindo os princípios da legalidade. Vocês estavam sendo esperados por todos nós. Aqui estão aqueles que se saíram melhor em nosso critério de seleção, os que alcançaram as maiores pontuações”, destacou a presidente do Detran/AC, Taynara Martins.