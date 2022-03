Governo realiza operação tapa-buraco no km 14 da AC-475 em Plácido de Castro

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), trabalha com serviço de tapa-buraco na rodovia AC-475, que liga Plácido de Castro a Acrelândia. Nesta semana, a manutenção se dá no km 14 e deve prosseguir ao longo da estrada.

De acordo com o diretor de Operações do departamento, Ronan Fonseca, tem chovido bastante e apesar disso as equipes continuam com seus trabalhos. “A operação segue neste período invernoso e a equipe atua na melhoria de pontos críticos da AC-475”, afirma.

A equipe técnica do Deracre tem realizado serviços de reenquadramento dos pontos danificados, retirada e limpeza do pavimento quebrado, impermeabilização, aplicação e compactação da nova massa asfáltica.

As ações do Deracre estão sendo realizadas em todo o estado e visam a melhoria da qualidade de vida dos acreanos, além de facilitar a trafegabilidade em todo o Acre. As equipes técnicas realizam trabalhos em outras vias estaduais.