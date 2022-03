Gracyanne Barbosa revela câncer, revela o pior e lamenta tristeza absoluta: “Nunca imaginei”

A famosa Gracyanne Barbosa, que é casada com Belo, teve recentemente uma profunda dor no coração. Sendo assim, a beldade perdeu sua cadela de 15 anos, Bela, por causa de câncer

“Quem teve o prazer de te conhecer, sabe o quanto você foi carinhosa, obediente, educada, parceira e feliz. Me perdoa se eu não pude estar mais com você, te dar o tanto de amor que você me deu e evitar que você sofresse, me desculpa filha. Ninguém foi tão guerreira como você, quando desde de quando a resgatamos”, relatou.

