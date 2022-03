A coluna LeoDias descobriu que Gusttavo Lima deu entrada no Hospital do Coração de Goiânia à 1h desta segunda-feira (28/3) após um mal-estar. Nós conversamos com o cantor, que disse que sentiu náuseas e vomitou algumas vezes, mas já passa bem.

No hospital, o embaixador tomou soro e vitaminas e foi liberado para ir para casa, mostrando que tudo não passou de um susto. Segundo GL, ele teria passado mal por algum alimento: “Comi alguma coisa que não bateu bem e vim cá tomar um soro, umas vitaminas”.