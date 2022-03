Homem com transtornos psicológicos que foi baleado por PM dentro de casa morre no PS de Rio Branco

Um homem identificado como José Bartolomeu Silva de Souza, de 33 anos, portador de problemas psicológicos que foi ferido com 3 tiros dentro da própria residência, na noite de terça-feira (8), morreu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto Socorro de Rio Branco nesta quinta-feira (10).

Entenda o caso: PMs atiram em homem que tentava tirar a própria vida em Rio Branco

O irmão da vítima informou que ligou para a polícia para pedir ajuda na noite de terça-feira, pois José estava transtornado e tentando tirar a própria vida dentro da sua residência, localizada no Ramal do Brás, no bairro Belo Jardim 2, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Após ser acionada, uma guarnição da Polícia Militar do 2° Batalhão atendeu a ocorrência e a situação teria acabado saindo do controle. Em tese, uma ocorrência que era para tentar impedir que o homem tirasse a própria vida, acabou com os PMs atirando nele.

Ao chegar no local, os militares teriam visto José no interior da residência e, ao chamá-lo, o homem teria aparecido com um facão nas mãos. Rapidamente, um dos PMs sacou uma pistola e efetuou três disparos, sendo que a vítima foi atingida com dois tiros no abdômen e um no tórax.

Ao ver que José estava caído agonizando, os militares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas como a ambulância não podia chegar até a residência devido às péssimas condições do ramal, os PMs acionaram o Corpo de Bombeiros Militar, que fez o resgate e levou José até às margens da BR-364.

O estado de saúde de José era considerado gravíssimo, mas ele ainda chegou vivo ao hospital e foi levado para o centro cirúrgico. Após os procedimentos, Jorge foi levado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta quinta-feira (10).

O caso foi registrado inicialmente como tentativa de homicídio, mas agora passou a ser homicídio consumado e a ocorrência será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).