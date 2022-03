Homem é perseguido e morto a tiros na Baixada da Sobral; polícia atribui à guerra entre facções

Ygor Santos de Araújo, de 21 anos, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (28), na Rua Tabosa, no Residencial Cabreúva, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o jovem estava em uma motocicleta e foi ao bairro João Paulo II deixar uma parente e, antes de voltar para a casa dele, parou em uma distribuidora no Conjunto Cabreúva. Dois homens em outras duas motocicletas perseguiram e interceptaram a vítima que acabou caindo da própria moto. Os criminosos descerem e, de posse de arma de fogo, dispararam várias vezes contra Ygor, que não teve chance de reação e morreu no local. Após a ação, os criminosos fugiram da cena do crime.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas quando chegou ao local, os socorristas só puderam atestar a morte de Ygor.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelos autores do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia e o corpo de Ygor foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.

Segundo a polícia, a motivação do crime seria a guerra entre facções criminosas. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).