Homem é preso com arma e objetos furtados de escola em Cruzeiro do Sul

Militares do Pelotão Ambiental, do 6° Batalhão de Polícia Militar (6° BPM) prenderam um homem de 36 anos, com uma arma de fogo e objetos furtados. O fato ocorreu no Ramal do São Francisco, zona rural de Cruzeiro do Sul.

A guarnição se encontrava em Operação Rural na região, com o intuito de coibir os delitos no Ramal, quando recebeu informações anônimas de que em um imóvel se encontravam objetos furtados da Escola Professor Sidnei Valela.

Imediatamente, os militares se deslocaram ao endereço, sendo encontrado na casa, objetos como: giz, pincel de quadro branco, palitos de madeira, toucas, tesouras e uma espingarda de calibre 32.

O homem que estava na residência foi preso e encaminhado à delegacia. Segundo ele, seu comparsa havia se evadido.