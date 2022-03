Homem mata pai a golpes de foice por causa de R$ 2

Um homem de 49 anos foi preso após matar o próprio pai com facadas e golpes de foice por causa de R$ 2 na cidade de Viçosa, em Alagoas. De acordo com o delegado Igor Diego Vilela, da Polícia Civil de Alagoas, o homem pediu o dinheiro ao pai e recebeu uma negativa dele no último sábado (26), o que motivou o crime.

“O filho ficou extremamente chateado e agressivo, pegou a foice e a faca e desferiu vários golpes contra o pai, que veio a óbito em frente da própria casa”, contou em vídeo publicado nas redes. O homem assassinado tinha 85 anos.

A Polícia Militar foi chamada, prendeu o suspeito em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e o levou até a delegacia de Murici, a cerca de 40 quilômetros do município. Ele confessou o crime no local e alegou que tinha problemas psicológicos.

“Ele disse que já ficou internado em hospitais psiquiátricos, mas não possui nenhuma documentação para apresentar comprovando a situação”, afirmou. O suspeito deve ser encaminhado para o sistema penitenciário de Alagoas após passar por audiência de custódia.

As investigações sobre o assunto devem seguir e uma das testemunhas a serem ouvidas é a mãe do suspeito e esposa do homem assassinado. Segundo o delegado, ela não pôde comparecer à delegacia no sábado porque “ficou tomando conta do corpo do esposo”.