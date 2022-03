Um médico foi ameaçado por um homem após o orientar a levar os exames de seu filho a uma outra unidade de saúde. O acusado correu atrás do médico com um estilete, no Hospital Santa Dulce, nesta sexta (25/4), em Ilhéus.

Segundo o Metro1, a Secretaria de Saúde do município informou que os exames não foram aceitos no local, pois a unidade funciona apenas como urgência e emergência.