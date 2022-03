Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (17/3)

Da ignorância à iluminação

Data estelar: Lua quase Cheia em Virgem

Ignorar o princípio de que tudo e todos existimos em comunhão é o fundamento de toda a brutalidade que nos atormenta e empobrece. Toda a miséria do mundo que nossa humanidade inventou tem sua fonte nessa ignorância, que serve para estabelecer diferenças de classe e todas as outras distinções que demonstram a brutalidade do humano contra o humano.

O planeta Terra é belo, rico e cheio de potencialidades e, por isso, a miséria não tem outra razão de existir que a de ser um invento útil a todas as ideologias, que buscam e preservam o domínio e a opressão.

Ignorar que o que é feito a um ser humano é feito a toda a humanidade perpetua o estado de miséria na civilização, totalmente incompatível com o avanço industrial, tecnológico e espiritual. Que a Vida de nossas vidas nos conduza da ignorância à iluminação.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Evite se esforçar para se sentir completamente bem, porque o ambiente está mais denso que de costume, o mundo está de ponta-cabeça e, ainda por cima, a iminência da Lua Cheia detona alarmes interiores desnecessários.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Entre fazer o que você quer e o que precisaria ser feito, sem que necessariamente você o queira fazer, neste momento não há de haver lugar para dúvida, cumpra a sua vontade, mas, se lembre, tudo tem um preço a pagar.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Sem você se importar com o estado atual de seus projetos, siga em frente e tome todas as medidas práticas que estiverem ao seu alcance, porque mesmo que o avanço seja pequeno, é de pouco em pouco que se faz o grande caminho.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Agora, sua alma encontra a oportunidade de ampliar o ponto de vista e compreender a situação toda de um ponto de vista mais abrangente. Isso vai resolver, em grande parte, o estado de discórdia que nem deveria ter acontecido.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A medida de segurança que deixaria sua alma confortável é bastante ampla, e por isso não há como garantir que ela esteja ao seu alcance. Ainda assim, é possível ter uma margem de conforto e segurança, mesmo que pequena.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Nem sempre há de haver harmonia, porque em determinados momentos, como agora, as coisas saem do controle mesmo, e as pessoas envolvidas perdem a cabeça. Depois, tudo retornará ao normal, sem deixar vestígios. É assim.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Mesmo havendo mil e uma coisas para fazer, e que requerem atenção importante, ainda assim será melhor você encarar tudo com desapego e muito bom humor, se preparando para a experiência de não ter controle sobre nada.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Busque pessoas que estejam sintonizadas com seu momento, para compartilhar com elas os avanços. A companhia nutrirá você emocionalmente, e condicionará a realidade a um estado muito bem-humorado.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Ficar na retranca ou avançar e se expor? Não há como saber antecipadamente qual seria a melhor atitude para este momento, você terá de ir testando aos poucos, observando resultados e tomando suas decisões. É assim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Os desdobramentos das decisões que você andou tomando aumentam em progressão geométrica. Isso é bom, porque provoca entusiasmo, mas é preciso tomar cuidado para não tomar uma promessa por um fato consumado.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Não se esqueça nunca de que, apesar de a alma buscar segurança, essa costuma ser uma armadilha que resulta em inércia. Todo avanço e conquista não dependem de conforto e segurança, mas de atrevimento e aventura.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Favoráveis ou adversas, as pessoas jogam um papel importante em sua vida, e não seria interessante você se distanciar de todas, só porque elas lhe dão trabalho. Em frente, porque a vida é assim, complicada para todos.