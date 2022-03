Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (24/3)

Não há conspiração

Data estelar: Lua Vazia das 10h até 18h55

Procura dar o pontapé inicial de tuas atividades de hoje antes de a Lua iniciar seu período Vazio, para que, enquanto durar, tu possas dar seguimento ao que começaste antes dela.

Porém, se isso não for possível e teu dia começa atrapalhado, não te preocupes, apenas tenta preservar o bom humor e a leveza diante dos contratempos que acontecerem, sem levar nada para o pessoal, como se o Universo estivesse conspirando contra tua vida.

Não há conspiração contra nem a favor, a Vida de tua vida continua funcionando eternamente em busca de entidades que a representem, com transparência e honestidade e, enquanto tu te esforces cotidianamente para oferecer teu corpo, emoção e mente a ela, tua alma continuará protegida e se desenvolvendo da melhor maneira possível.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Ainda que seja apenas uma sensação sutil, que faz sua alma acordar no meio da noite, ainda assim valerá a pena você confiar nela e seguir em frente com os planos, mesmo que o cenário das circunstâncias não seja o ideal.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As coisas acontecem com aquele toque de realismo mágico que encanta a alma. Aproveite, e desfrute das coincidências que ocorrerem, e que podem servir para você dar uma bela de uma reinventada nos seus planos.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As coincidências jogam um papel importante nesta parte do caminho, portanto, nem tente ajustar tudo que acontecer dentro da lógica de seus planos, mas abra seu coração para aceitar o que der e vier. Dará e virá.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Importante é perceber com clareza a verdadeira natureza de tudo que está em andamento, ansiando ampliar a percepção para que nada lhe escape. Isso está disponível, procure abrir sua mente e coração à realidade.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Sonhar com mundos e fundos é legítimo, porque, que outra coisa teria a alma para criar um contrapeso às fatalidades que o mundo impõe, senão a imaginação? Dê rédea solta à imaginação, sonhe o que você quiser. Em frente.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A intensidade das emoções que circulam através dos relacionamentos que sua alma considera significativos indica que há coisas que precisam vir à tona, para tudo correr da melhor maneira possível para todos.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Andar pelo caminho, só isso importa, porque as circunstâncias mudarão e se tornarão muito instáveis, mas você continuará em frente, com a alma norteada pelos objetivos mais nobres e elevados que conseguir imaginar.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Fazer bem é melhor do que fazer rápido, leve isso em consideração nesta parte do caminho, para evitar precipitações que estragariam o que, de outra maneira, produziria resultados de rara beleza.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O passado é ambíguo, porque ao mesmo tempo de castigar com memórias que seria melhor ver pelas costas, também traz sentimentos que conectam sua alma a situações muito importantes, de transcendental significado.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

De repente, assim do nada, acontecem conversas que acabam tendo relevância e significado para sua alma. Essa é uma forma de aceitar as mudanças, depois de ter amadurecido alguns conceitos. Um toque de sabedoria.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Agir e continuar agindo é a fórmula para sua alma se sentir devidamente segura. A falta de ação, ou a ação ineficiente, acaba corroendo a necessária sensação de segurança que sua alma precisa consolidar.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Use a licença poética que você tem por ter nascido neste signo, para, em vez de se submeter a ter de fazer tudo com uma sequência lógica entediante, se aventurar a fazer suas escolhas do jeito que lhe der na telha.