Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (31/3)

As rédeas do destino

Data estelar: Lua ingressa em Áries às 6h30 e fica Nova

Há horas em que é melhor se adequar às circunstâncias, mas há horas, também, em que tua vontade precisa ser maior do que as circunstâncias, determinando o espírito da ação.

Agora é quando, se tu queres que algo aconteça, tu hás de brandir a força de vontade e abrir passagem por entre os impedimentos e contrariedades que se erguerem entre ti e o objetivo.

Tua vontade, se posta em marcha com o vigor e firmeza que lhe são característicos, é capaz de fazer acontecer o necessário e, assim, verás que avanças na direção da conquista de tuas pretensões.

A alegria que sentirás pelo uso da vontade não decorrerá da certeza de sucesso, mas do estranho, mas familiar, regozijo que sentirás por ter tomado em tuas mãos as rédeas do teu próprio destino.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Iniciativas são necessárias, mas não quaisquer umas, porém, aquelas que sejam fruto de estratégias mais ou menos elaboradas nas semanas anteriores. Tome as iniciativas pertinentes, com mínima ordem e organização.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Garanta sua serenidade, tomando distância das pessoas tóxicas que, sabidamente, vêm para cima de você cheias de histórias e propostas, mas que elas mesmas acabam boicotando, para dar errado. Distância, muita distância.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Sonhe com seu futuro distante sem nenhum pudor, se refestelando na imaginação com tudo que de melhor e maior conseguir sonhar. Agora não importam as questões práticas que conduzirão até lá, só interessa sonhar sem pudor.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Dando certo ou dando errado, o que importa é você entrar em campo e movimentar a bola, com movimentos concretos, tendo em vista se aproximar o máximo possível de suas pretensões. O que importa é jogar, não o resultado.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O espírito de aventura volta a circular em seu corpo e alma, estimulando você a se encrencar. É de se esperar que você se encrenque no bom sentido da palavra, por vislumbrar oportunidades na forma de aventuras.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A famosa frase de não se poder fazer uma omelete sem quebrar ovos se aplica muito bem a este momento de sua vida. Tudo envolve risco, tudo envolve alguma dissonância, porque é impossível agradar a todo mundo.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Agora você tem mais espaço para fazer seus pedidos e propostas, e esse movimento encontrar uma acolhida mais receptiva. Por isso, aproveite para ter mais ousadia em seus pedidos e propostas. Vai que dá certo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Este é um momento cheio de potencialidades, portanto, é bom você descer do pedestal de seus sonhos e atender às necessidades práticas que surgirem, mesmo que essas pareçam inferiores demais em relação aos sonhos.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Ainda que não seja possível dispor de liberdade absoluta para você fazer o que lhe der na telha, mesmo assim se pode viver intensamente. Este é um desses momentos em que sua alma encontra o fio da meada das aventuras.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Procure focar sua energia nesses assuntos que estiver ao seu alcance finalizar, para, assim, ter mais espaço de manobra no futuro próximo e se lançar a novos empreendimentos. Finalize tudo que você puder.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Muito a conversar, porém, talvez não haja tempo suficiente para sustentar os diálogos necessários, já que, simultaneamente, há tanta coisa para resolver, tanto perrengue, que será melhor se dedicar a isso. Em frente.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Foque sua atenção na administração dos recursos, para garantir eficiência e destreza na navegação dos próximos meses. Evite apreensões inúteis e contraproducentes, não se trata de sucumbir ao temor, mas de continuar jogando.