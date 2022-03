Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira

Realizar ou desistir?

Data estelar: Lua Vazia das 11h36 até 15h41, quando ingressa em Gêmeos

Que desejos insistir em realizar e de quais outros desistir e deixar de lado? Eis um questionamento pertinente a cada dia de tua existência, mas que em certos dias, como hoje, se torna mais presente ainda.

Pela própria experiência tu já sabes que alguns desejos, que pareceram brilhantes e promissores, quando realizados te trouxeram frustração e decepção, era mais bonito o panorama imaginário do desejo do que sua concretização. Só isso deveria te servir para, a cada dia, questionares teus desejos e eliminares sumariamente vários desses, porque, a cada desejo eliminado tu abres espaço para o que der e vier, para a vida te surpreender com sua magia e mistério.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As escolhas desta parte do caminho são difíceis, porque não há nada absolutamente certo, que lhe permita ter o domínio que gostaria. Porém, isso não anuncia que tudo dará errado, apenas a dificuldade das escolhas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Tome alguma iniciativa, sem medo de errar, porque nesta parte do caminho é preferível errar por tentar do que, depois, você ter de ser arrepender por ter cometido o erro de não tentar. Tentar é imprescindível.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Se você não se sente com a bola toda é porque você não está com a bola toda, portanto, valeria a pena você se recolher, mas se não puder, então se mimetize com o panorama, chamando o menos possível a atenção sobre você.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A malha dos contatos sociais precisa ser atualizada e dinamizada, e isso significa entrar numa espécie de jogo político que, talvez, você não sinta vontade alguma de participar. Porém, as coisas são como são. Realismo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Ninguém vai perceber suas vulnerabilidades, portanto, é desnecessário você se esconder e, aliás, você precisa resistir a essa tentação, porque neste momento, quanto mais você se expor, mais avanço haverá.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Permita que sua alma desfrute de um tanto de aventura, saindo da mesmice e se dedicando a alguma aventura, por menor que seja, para quebrar a rotina. Não é necessário grande coisa, apenas um sabor de aventura.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Dramatize menos e se dedique a fazer mais. Essa é a fórmula eficiente para você não perder tempo com ninharias irrelevantes, e se focar mais em arrancar as potencialidades disponíveis neste momento de sua vida.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Mantenha os pés no chão, seja realista quanto às pessoas que fazem parte de sua vida, evitando romantizar algo que, na prática, seria impossível realizar. As pessoas favoráveis e adversas estão todas misturadas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O momento é cheio de potencialidades, mas que passarão em brancas nuvens se você não escolher alguma e se dedicar, com afinco, a fazer acontecer o que ela apresentar. Nada espere da sorte, faça sua própria sorte.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

A sorte é um fator caprichoso demais para você deixar o destino em suas mãos. Em algum momento, por isso, você vai ter de deixar de esperar que algo maravilhoso aconteça, e se dedicar a construir com seu esforço.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Nunca haverá certeza absoluta em relação a nada, tire essa pretensão de sua lista. As decisões que você tomar terão de ser malhadas no ferro inconstante dos dilemas existenciais, para que elas sejam purificadas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Suas preferências e aversões obstaculizam sua potencial capacidade de pensar bem, investigar e, como resultado, se aproximar à verdade. A verdade não é um ponto de vista pessoal, a verdade é absoluta. É assim.