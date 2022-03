Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (22/3)

Faz o dia render

Data estelar: Marte e Urano em quadratura

Há dias em que a alma parece estar de bem com o tempo, porque consegue fazer muito mais que o habitual, usando menos tempo. É uma otimização que depende inteiramente do estado de ânimo, porque, com certeza, o tempo em si continua o mesmo, somos nós que mudamos nossa relação.

Fazer com que o dia renda frutos e nós cheguemos ao fim desse com a alma lavada desse remorso básico que toda e qualquer procrastinação nos provoca, essa não é uma experiência habitual, mas é uma da qual toda alma tem saudade, porque conhece bem o regozijo que resulta de colocar tudo em dia, de ter os assuntos sob domínio.

Talvez não seja hoje esse dia, talvez seja o oposto disso, mas é quando ficamos distantes de nosso regozijo que esse renasce dentre as cinzas do que parecia perdido para sempre.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Nada há a fazer para acelerar o tempo, há coisas que estão totalmente além de sua capacidade de dominar a situação. Assim, o amadurecimento acontecerá, ainda que você não queira passar por esse processo.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Tudo que pode ser pretendido agora, depende de ajuda e colaboração, o que torna o caminho mais complexo e, principalmente, desprovido do controle que sua alma gostaria de exercer. Sem controle, por enquanto.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Ainda que sua alma seja dinâmica e bem disposta às mudanças, este é um momento em que você tem de processar tanta coisa ao mesmo tempo, que anda dando uma espécie de congestão. Vai passar, e você permanecerá.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Se as coisas andam muito loucas, de pouco adianta você se esforçar demais para manter tudo em seus devidos lugares. É hora de enlouquecer um pouco também, e ver aonde vai parar essa corrente de acontecimentos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Você pode continuar tentando fazer tudo do jeito que sempre deu certo, mas o resultado não será o mesmo, você comprovará que não é suficiente repetir o sucesso anterior, porque o cenário atual é diferente.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Arrancar da vida o que ela oferece generosamente, essa é uma bobagem que as pessoas cometem muito frequentemente, por puro ansiosas que são, se precipitando sobre o que deveria ser amadurecido com serenidade.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Com tanta decisão a ser tomada, em tão pouco tempo, não se admire de sua alma oscilar entre ter total segurança sobre o que deve fazer, e se sentir completamente perdida, suspeitando que tudo está errado. Oscilar.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Pessoas vão, pessoas vêm, e no vaivém permanece você que, acompanhando o espírito do tempo, vai transformando suas pretensões e expectativas. Se o mundo está em franca mudança, com você não podia ser diferente.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Sem saber de onde nem como, as coisas se acertam, mas também se desacertam, porque assim é sua vida, cheia de assuntos que se entrelaçam entre si, acontecendo ao mesmo tempo. Haja presença de espírito!

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As vontades nem sempre servem ao propósito do que seja necessário, às vezes podem ser meros caprichos, revestidos de justificativas e argumentações inteligentes, mas, caprichos enfim. Discernimento.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Para você se reinventar na medida certa, só falta uma firme determinação interior nesse sentido. Está tudo dado, todos os ingredientes estão disponíveis, só falta você, só falta assumir uma nova disposição.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A realidade não é uma linha lógica de acontecimentos, mas uma vivência simultânea em diversas dimensões existenciais. Não admira a complexidade com que a alma precisa lidar cotidianamente. Essa é a realidade real.