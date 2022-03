Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado

Abençoa a angústia

Data estelar: Lua quarto minguante em Capricórnio

É legítimo que, de vez em quando, tua alma seja tomada por um aperto no peito e garganta, uma opressão que te angustia, ao perceber que haveria uma chance, mesmo que remota, de tudo ir para o espaço, ou de a vaca ir, de uma vez por todas, ao brejo, de onde, quem trabalha com gado, sabe muito bem que é dificílimo tirar.

No entanto, as vacas no brejo são exceções, assim como também as quedas no abismo, e essa estatística deveria te servir para amainar tuas angústias e as manter quietinhas, de castigo num canto de tua alma.

Cuida para não estacionar na angústia, porque corres o risco de sintonizar tua presença com o somatório de angústias que o reino humano está produzindo neste momento conturbado da história.

Abençoa a angústia que sentires, para a passar para frente mais leve.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Nada é muito definido, a não ser seu pressentimento que, dessa vez, a coisa decola. Pode não decolar completamente, e pode ser, também, que os tempos envolvidos sejam diferentes dos desejados, mas há algo em marcha.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Suas ideias não poderiam ser realizadas contando apenas com seus recursos particulares, mas estendendo convites para outras pessoas se unirem a você e, conjugando forças, o cenário se complicar criativamente para todos.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O atrevimento é a atitude essencial que toda pessoa há de assumir, se quiser amadurecer e evoluir. No reino humano, a evolução não acontece instintivamente, mas por vontade própria, com o uso do atrevimento.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Aquilo que você puder, e quiser, fazer para o bem de algumas pessoas com que se relaciona, com certeza redundará em benefícios para você também, senão de imediato, mas como algo que num futuro incerto acontecerá.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Tantas e tão variadas são as complicações que surgiram, que dá a impressão de ter havido uma espécie de conspiração. Porém, não é nada disso, as complicações são diretamente proporcionais à sua vontade de progredir.