Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para seu signo este sábado

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Faça os movimentos necessários para tomar posse do que sua alma considerar ser seu. Talvez isso não seja muito claro para todo mundo, mas se você tomar algumas atitudes concretas, pelo menos criará um precedente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Muito poderia ser feito, mas se não houver boa vontade nesse sentido, não apenas nada será feito, mas também, por nada fazer, que é uma ação às avessas, o atoleiro se tornará ainda mais complexo. É só observar.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Ideias muito loucas surgem em sua mente, e entusiasmam a alma, mas, o que fazer com elas? Há um regozijo subjetivo que se satisfaz nos pensamentos, mas há outro que somente a ação concreta poderia satisfazer. Você escolhe.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Nem sempre sua alma gosta do que percebe, mas tampouco consegue reagir à altura o tempo inteiro, porque o jogo dos relacionamentos sociais inclui muita simulação e, também, o ocultamento dos verdadeiros sentimentos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Conversar é necessário, mas só se for para realmente colocar as cartas sobre a mesa e discorrer com sinceridade sobre todos os assuntos em pauta. Difícil a alma chegar a esse nível de transparência, mas vale a pena tentar.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A rotina é subvertida pelos acontecimentos, e o que sua alma fará em relação a isso? Se cobrirá de mau humor ao ver sua sagrada rotina ser subvertida, ou reagirá de bom humor por enxergar o ridículo da situação?

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Diante das situações que contrariam seus planos, você pode ficar de mau humor e resmungar pelos quatro cantos do mundo, ou se apressar a fazer o necessário, se adaptar e tocar a bola para frente, porque ainda resta jogo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Para ninguém intoxicar sua alma com sentimentos tortos e impertinentes, você precisaria, neste momento, tomar distância considerável de tudo e de todos. Faça o possível para garantir esse espaço.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Aquilo que precisa ser bem feito há de ser feito diretamente por você, com suas próprias mãos. Terceirizar esse movimento seria você colocar seu destino num movimento de incerteza que, agora, não seria pertinente.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Os territórios hão de ser definidos com a maior clareza possível, porque só assim você terá direito, depois, de reclamar, se as pessoas o invadem. Territórios não deveriam existir, mas existem, são reais.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Passe pelas recriminações o mais rapidamente possível, porque ainda que essas sejam feitas com argumentos inteligentes, não haveria necessidade de perder tempo com elas. Se dedique a tocar a bola para frente.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Que tudo seja diferente do que você tinha imaginado não significa necessariamente uma contrariedade. Seus planos podem mesmo ter sido contrariados, mas há males aparentes que vêm por bem. Mude para modo criatividade.