Idoso de 121 anos conhecido como “Terror do INSS” vence a dengue

Homem mais velho de Goiás, o idoso Andrelino Vieira da Silva, que ficou conhecido como o “Terror do INSS“, após viralizar nas redes sociais pelo aniversário de 121 anos, venceu até a dengue. O idoso ficou internado durante cinco dias, mas teve alta médica nesta quarta-feira (23/3), na capital goiana.

O idoso ficou hospitalizado no Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade (Ceap-Sol). De acordo com a coordenadora de enfermagem da unidade, Sara Coelho, ele teve dengue tipo C.

“Ele chegou em nossa unidade, no último dia 18 de março, apresentando uma queda brusca nas plaquetas. Hoje, dia 23 de março, felizmente, demos alta ao sr. Andrelino. Durante todos esses dias de internação aqui no Ceap-Sol, ele esbanjou simpatia. Brincava com todos da equipe que entravam em seu quarto e fazia questão de caminhar pela unidade”, disse ela.

Filho de Andrelino, José Ferreira da Costa, 57, acompanhou o pai durante o período de internação. “Mesmo com a idade avançada que tem, meu pai é um homem muito ativo. Gosta de dançar forró, faz questão de cozinhar sua própria comida. Graças a Deus, ele recebeu alta e poderemos voltar pra casa e à nossa rotina”, celebrou.