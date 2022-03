Ifac abre vagas remanescentes de cursos superiores em quatro campi

O Instituto Federal do Acre (Ifac) publicou editais de vagas remanescentes em cursos superiores nos campi Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri. As inscrições deverão ser feitas pela internet, no site https://web.ifac.edu.br/ processoseletivo/ conforme o cronograma de cada edital. As vagas remanescentes do Processo Seletivo 2022/1 são para ingresso no Ifac no 1º semestre letivo de 2022. Todas as vagas são destinadas a candidatos que já tenham concluído o Ensino Médio.

Cruzeiro do Sul

O Campus Cruzeiro do Sul está ofertando 73 vagas nos cursos superiores de Licenciatura em Física, Tecnologia em Agroecologia e Tecnologia em Processos Escolares.

O Processo Seletivo será realizado em uma única etapa, que consistirá na classificação do candidato conforme o seu desempenho com base em resultados obtidos no Enem de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ou 2021.

As inscrições serão on-line, no site do Ifac, no período de 25 a 28 de março.

O Resultado Preliminar será divulgado no dia 29 de março.

Em caso de eventuais dúvidas ou necessidade de esclarecimentos, os candidatos podem entrar em contato pelo endereço eletrônico <[email protected] >.

Clique aqui para acessar o edital

Sena Madureira

O Campus Sena Madureira está ofertando 68 vagas nos cursos superiores de Licenciatura em Física (Noturno) e Bacharelado em Zootecnia (diurno).

O Processo Seletivo será realizado em uma única etapa, que consistirá na classificação do candidato conforme o seu desempenho com base em resultados obtidos no Enem 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.

As inscrições serão on-line, no site do Ifac, no período de 25 de março a 01 de abril.

O Resultado Preliminar será publicado no dia 04 de abril.

Em caso de eventuais dúvidas ou necessidade de esclarecimentos, os candidatos poderão entrar em contato pelo endereço eletrônico <[email protected]>.

Clique aqui para acessar o edital

Tarauacá

O Campus Tarauacá está ofertando 13 vagas no Curso Superior de Tecnologia em Gestão do Agronegócio (noturno).

O Processo Seletivo será realizado em uma única etapa, que consistirá na classificação do candidato pelo seu desempenho (notas/conceitos) nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática do Ensino Médio.

As inscrições serão on-line, no site do Ifac, no período de 25 a 28 de março.

O resultado preliminar será publicado no dia 29 de março.

Em caso de eventuais dúvidas ou necessidade de esclarecimentos, os candidatos podem entrar em contato pelo endereço eletrônico [email protected].

Clique aqui para acessar o edital

Xapuri

O Campus Xapuri está ofertando 74 vagas nos cursos superiores de Gestão Ambiental (noturno) e Licenciatura em Química (noturno).

O Processo Seletivo será realizado em uma única etapa, que consistirá na classificação do candidato pelo seu desempenho (notas/conceitos) nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática do Ensino Médio.

As inscrições serão on-line, no site do Ifac, no período de 21 a 25 de março.

O resultado preliminar será publicado no dia 28 de março.

Clique aqui para acessar o edital