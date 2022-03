Imóvel de luxo com 400m² é colocado à venda no Condomínio Recanto Verde, em Rio Branco

Uma casa no estilo clássico, localizada no condomínio Recanto Verde, está sendo vendida em Rio Branco (AC).

A mansão, que nunca foi habitada, possui quatro suítes, sendo uma master com sala de banho contendo uma banheira clássica.

Além disto, o imóvel de 400 m² possui dois ares-condicionados RF, sendo um no térreo e outro no primeiro isso, iluminação banhada a ouro com quartzo, cisterna de 5 mil litros e automação de cortinas.

Segundo a corretora de imóveis Janaína Silva (Creci F 242), em decorrência da ascensão do mercado imobiliário acreano e do bem estar proporcionado, os condomínios fechados de alto padrão estão sendo cada vez mais requisitados.

“O Condomínio Recanto Verde se diferencia por possuir elementos que o destacam e valorizam ainda mais as propriedades do local, entre eles a localização privilegiada por estar situado no vetor de crescimento da cidade de Rio Branco, a qualidade excepcional das áreas de convivência do condomínio, e a total segurança para as famílias desfrutarem de experiências únicas, como aquele gostinho especial de toda criança poder brincar na rua com os amigos com a certeza de estarem seguros. Isso sem falar na área de lazer completa e inovadora do condomínio, que proporciona aos moradores conforto e qualidade de vida”, disse.

Interessados podem entrar em contato com a corretora de imóveis por meio do telefone (68) 99204-5501 para agendar uma visita.