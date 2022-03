Indústria de cosméticos oferta especializações em beleza e empreendedorismo

A 3ª edição do Programa Empreendedoras da Beleza está com inscrições abertas para cursos gratuitos e on-line de qualificação profissional no setor de beleza e empreendedorismo. A ação tem como objetivo oportunizar pelo menos 15 mil mulheres com ações que visam dar espaço para o protagonismo empreendedor feminino.

O programa é destinado a mulheres de todo território nacional. Serão priorizadas pessoas em situação de vulnerabilidade social, assim como mulheres negras e trans. O projeto, que nasceu durante o período de pandemia, disponibiliza cursos de unhas, maquiagem e skincare, além de desenvolvimento pessoal, empreendedorismo e vendas.

As interessadas podem se inscrever até o dia 5 de junho através do site Empreendedoras da Beleza GB . As aulas serão realizadas através da Conquer In Company, uma unidade de negócio da Escola Conquer voltada para treinamentos corporativos. Além dos cursos de unhas, maquiagem e skincare, serão oferecidas especializações pra o desenvolvimento pessoal , empreendedorismo e vendas.