Influencer acreana posa de lingerie branca e seguidores vão à loucura; veja fotos

Juh Vellegas arrancou suspiros da web na última quinta-feira (10). A influencer posou com uma lingerie branca e deixou os seguidores babando.

Embaixadora de uma marca de roupas íntimas, a blogueira apareceu exibindo o corpão e esbanjou beleza.

Amigos e seguidores ficaram boquiabertos com a beleza da artista e não economizaram elogios nos comentários.

“GENTEEEEEEE, eu surteeeeeiiii de felicidade quando vi o resultado desse ensaio 😱 PELOAMORDEDEUS 😂 Eu me achei tão linda KKKK”, escreveu Juh Vellegas na legenda.

“Deusa 🔥”, comentou um seguidor. “Que mulher é essa?”, disparou outro. “Quer me bater? Eu deixo”, falou mais um.

Em contato com este colunista, Juh liberou cliques com exclusividade para o ContilNet. As fotos são do fotógrafo Jonatas Limma.

Confira o ensaio: