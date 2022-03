Internação de Bolsonaro foi por “dificuldade de esvaziamento gástrico”

Bolsonaro deu entrada no hospital na noite de segunda, após sentir desconforto na região abdominal e receber atendimento inicial de médicos da equipe presidencial. O desconforto o levou para o hospital militar para realizar exames.

O médico Antônio Macedo, de São Paulo, que acompanha Bolsonaro desde o atentado à faca de 2018, esteve em contato com os médicos da presidência e com o cardiologista Ricardo Camarinha. Durante a noite, as equipes acompanharam a evolução do quadro clínico do presidente.

Bolsonaro teria reagido bem à dieta liquida e cremosa, e recebeu alta no início da manhã desta terça.