Israel Milani pode perder presidência do PROS no AC para Roberto da Princesinha: “Novas direções”

O empresário Ramao Vieira de Oliveira, conhecido como Roberto da Princesinha, deve reassumir a presidência do Partido Republicano da Ordem Social (PROS) no Acre. A informação foi repassada ao ContilNet pelo próprio empresário.

Informações de última hora dão conta de que o partido deve sair do comando do atual presidente regional, Israel Milani, secretário de Meio Ambiente e Políticas Indígenas e pré-candidato à Câmara Federal.

Roberto foi um dos fundadores do partido, mas perdeu a presidência com uma ‘rasteira’ do presidente nacional, Eurípedes Júnior Macedo, que era amigo de Roberto, e juntos, fundaram o partido que teve origem no Acre. Agora recebeu o convite do novo presidente da sigla.

“O presidente nacional, Eurípedes Macedo, que junto comigo fundou o partido no país, tomou a decisão de me tirar da presidência e todos os outros presidentes estaduais”, diz Roberto.

A batalha pela retomada da presidência tomou proporções jurídicas e por decisão da 8ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDF), Macedo deve tem que deixar a presidência.

Agora, Marcus Holanda assume a legenda e foi ele quem fez o convite ao empresário acreano. “Hoje, o PROS mudou o rumo e tem um presidente sério e vamos marchar em novas direções”, declarou.

Roberto disse que agora a missão é arrumar a casa e avisou que o novo presidente da sigla estará no Acre em breve para dar a posse a nova diretoria.

“Quero fazer um apelo aos políticos com mandato e sem mandato e têm interesse em concorrer a um mandato estadual ou federal que venham se filiar ao PROS”, finalizou.

Roberto da princesinha iniciou sua vida política, em 1994, como candidato a deputado estadual pelo Partido da Reconstrução Nacional (PRN), depois se candidatou em 2010 pelo Partido Trabalhista Cristão (PTC) e em 2014 pelo PROS.