Itamaraty e agronegócio se alinham contra militares e ideológicos durante guerra

A guerra na Ucrânia provocou um realinhamento das forças políticas que sustentam o governo do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL). O conflito aproximou o Itamaraty do Ministério da Agricultura e os colocou em contraposição contra militares e o que sobrou neste governo da chamada ala ideológica.

O chanceler Carlos França e a ministra Tereza Cristina, segundo fontes do governo, têm conversado praticamente todos os dias sobre o conflito. Nesta quarta-feira (1º) , por exemplo, chegaram a fazer uma reunião não registrada na agenda para tratar do assunto. O tema central foi uma estratégia para evitar que falte fertilizantes no país.

A união tem respaldo em praticamente todo o setor do agronegócio, que tem pedido ao governo e à diplomacia brasileira equilíbrio nas posições com receio de um impacto grande na economia brasileira, que tem a agricultura como eixo essencial. O Itamaraty tem respondido à altura: em todas as conversas tem deixado claro estar claramente sensível às demandas do agro, especialmente quanto à possível dificuldade de abastecimento de fertilizantes e outros insumos vindos das áreas de conflito.