Jon Jones diz que atuação contra Dominick Reyes determinou que seu tempo no meio-pesado acabou

Sem competir desde fevereiro de 2020, quando venceu Reyes por pontos, Jones busca um novo capítulo da sua carreira no Ultimate. Ele abriu mão do trono e optou por entrar na nova categoria. O campeão do peso-pesado, Francis Ngannou, deve ficar de fora pelo resto do ano, após passar por uma cirurgia no joelho. Com isso, Dana White disse que “Bones” pode acabar estreando em uma disputa pelo título interino.