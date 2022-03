Jovem é alvejada por disparo de arma de fogo e vai a óbito em Sena Madureira

Após vários dias de calmaria, a cidade de Sena Madureira voltou a registrar ocorrências relacionadas à violência. Em uma delas, a jovem Kaillane Ferreira perdeu a vida.

De acordo com informações, o crime aconteceu no Bairro Cidade Nova. Os criminosos, em uma motocicleta, teriam passado atirando e alvejaram Kaillane que estava em sua residência. Os disparos seriam para atingir outra pessoa. Logo em seguida, os infratores se evadiram do local tomando rumo ignorado.

O corpo da jovem foi encaminhado para o IML de Rio Branco e ainda hoje será transladado para Sena Madureira, onde será velado na casa de sua mãe (Dôra), no Bairro Cidade Nova.

A polícia trabalha nesse momento na tentativa de identificar os criminosos.

Além da morte de Kaillane, também houve uma tentativa de homicídio no Bairro Ana Vieira, ocasião em que um rapaz foi atingido no olho e na cabeça. Segundo consta, ambos os casos teve como motivação a guerra entre facções criminosas. Ressalta-se que a jovem Kaillane não pertencia a facção e a intenção dos meliantes era alvejar outro morador.

O Tenente Fábio Diniz, da Polícia Militar, disse que todos os esforços estão sendo empreendidos no sentido de prender os envolvidos.