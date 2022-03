Jovem que que tirou 980 no Enem e precisava de UTI aérea por causa de pneumonia morre em Rio Branco

A acreana tirou nota 980 na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) sendo classificada em 7º lugar para o curso de Direito na Universidade Federal do Acre (Ufac).

O caso de Aline comoveu a web quando a família da jovem deu início a uma campanha na noite do último domingo (21), em busca conseguir vaga numa Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aérea para transferi-la para tratamento fora do estado.

