Líder do Governo diz que oposição está ‘fazendo politicagem’ com emenda de 10% de aumento

O líder do Governo na Assembleia Legislativa do Acre, deputado estadual Pedro Longo (PV) conversou com o ContilNet sobre a emenda coletiva que os seus colegas de oposição e independentes vão apresentar aumentando o percentual do reajuste aos servidores públicos.

A emenda ao projeto de lei do Executivo pretende elevar de 5,42% para 10% o reajuste linear para todos os servidores públicos. O objetivo dos parlamentares é que o aumento seja equiparado à inflação anual.

O deputado Pedro Longo disse que a atitude dos deputados é politiqueira.

“Isso é um jogo para a galera, pois só o Governo pode apresentar matéria que versam sobre salário de servidores, porque todo aumento precisa de um estudo de impacto financeiro e essa emenda não se encaixa”, destacou.

Longo acredita que o projeto não passará no Plenário, mas se isso acontecer, será vetado. O deputado ainda alertou que a emenda pode prejudicar os servidores.

“E numa remota possibilidade de aprovada, será vetada. É uma jogada eleitoral, sem fundamento que pode inclusive prejudicar o servidor, pois pode não ocorrer aumento algum, mas nós entendemos que isso é mais uma forma de chamar a atenção e acredito que o Plenário vai colocar nos eixos”, finalizou.