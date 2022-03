Liga Europa: aposte online na Betfair

A reta final da Liga Europa promete atrair a atenção de milhões de torcedores, entusiastas e apostadores nas próximas semanas. Isso porque no mês de abril ocorrem as partidas válidas pelas quartas e semifinal do torneio que é o segundo mais importante na Europa. A grande final da competição está agendada para o dia 18 de maio, em Sevilha. Pensando nisso, resolvemos preparar este artigo para você, que saberá um pouco mais sobre como fazer palpites na Betfair, curso de trade esportivo e muito mais.

Quem é a plataforma de apostas e por que ela é uma gigante?

Quais são as vantagens da bolsa esportiva?

O que é curso de trader esportivo?

Cotações dos times na Liga Europa

Prognósticos dos favoritos

Quem é a Betfair e por que ela é uma gigante?

Segundo a página da Escola da Aposta, destinada ao curso de trader esportivo, a Betfair é uma gigante. E não só pelo fato dela ser patrocinadora oficial da Libertadores, Copa Sul-Americana e Seleção Brasileira, certo?

“Basicamente, além de seus ótimos serviços prestados, é a sua grande quantidade de clientes ativos. Isso permite para a empresa ter uma liquidez muito grande o que é muito importante para qualquer empresa desse segmento.”

A marca, criada há mais de duas décadas no Reino Unido, hoje possui mais de quatro milhões de usuários, sendo um milhão destes clientes ativos. Ou seja, que costumam realizar diariamente apostas online, além de praticar trade esportivo. Afinal, a plataforma oferece tanto apostas punting quanto trading.

Quais são as vantagens da bolsa esportiva?

Além da enormidade de esportes, eventos e mercados para apostar online, a confiabilidade e seus bônus são considerados os diferenciais do site. Começando pelo item de segurança, a EDA afirma em sua página que ela “é regida pelas regras da autoridade de jogos de Malta, uma das mais importantes do mundo”.

Além disso, ela possui diversos mecanismos para prevenir a prática de jogo compulsivo e o vazamento de dados de seus respectivos usuários. Já o bônus de boas-vindas também é muito atrativo e um dos melhores entre a concorrência. Confira abaixo as outras promoções que a a modalidade Exchange oferece:

Amigos FC – Convide e Ganhe

Cash out Exchange – Garanta seu Lucro

Betfair TV – Eventos ao vivo

Segure esta Bolada – Ganhe até R$5.000

O que é curso de trader esportivo?

Caso você deseje ter uma renda extra todos os meses num período de médio a longo prazo, o curso de trader esportivo da EDA é o que você precisa. Segundo a Escola da Aposta, “ser um trader esportivo é comprar ou vender cotações dentro de um evento esportivo usando uma bolsa esportiva. É uma ação semelhante ao trader da bolsa de valores tradicional, que fatura com a variação de preço das ações em um determinado período.”

Isto é, um trader esportivo pode obter lucros de maneiras distintas de um apostador comum, também chamado de punter. E sabe o porquê? Porque os lucros que o apostador embolsará não dependem apenas do resultado da partida em questão, mas sim das variações das cotações no mercado antes do início da partida. Simples, não é mesmo?

Cotações dos times na Liga Europa

Agora que você ficou por dentro da maior bolsa esportiva do mundo e do porquê fazer trade esportivo nela, vamos à competição? A Liga Europa possui datas decisivas nas próximas semanas, com os jogos das quartas de final, semifinal e a grande final, marcada para o dia 18 de maio, em Sevilha.

Pensando nisso resolvemos trazer as oito cotações* dos times que ainda estão na competição e que nos próximos dias decidirão seus respectivos futuros no torneio. As odds são baseadas na plataforma de palpites no mercado “Campeão 2021/2022”, presente na seção “Longo Prazo”. Confira as probabilidades:

Barcelona – 63

RB Leipzig – 6

Atalanta – 0

West Ham – 0

Lyon – 0

Rangers – 0

Eintracht Frankfurt – 0

Braga – 0

Prognósticos dos favoritos

Por fim, trazemos rápidos prognósticos das equipes mais favoritas a vencer o importante caneco continental que garante vaga na Champions League da próxima temporada. Resolvemos separar apenas quatro clubes, justamente os que possuem odds pequenas, ou seja, inferiores a 10.0.

Barcelona

Parece que o gigante acordou. E principalmente após bons jogos na La Liga, incluindo a inesperada goleada sobre o Real Madrid por 4 a 0 e as classificações convincentes na Liga Europa. O Barcelona, do agora técnico Xavi Hernández e dos ótimos jogadores Jordi Alba, Ferran Torres, Pedri e companhia é o principal favorito à conquista da inédita taça.

RB Leipzig

Após cair na fase de grupos da Champions e na segunda fase da Europa League despachando Real Sociedad, o RB Leipzig é outro grande time favorito. Vale lembrar que a equipe alemã não jogou as quartas de final por conta da eliminação automática do Spartak Moscou devido à guerra na Rússia contra a Ucrânia. Os destaques da equipe são Dani Olmo, Emil Forsberg e André Silva.

Atalanta

Atualmente sendo uma das principais forças da Itália junto com Juventus, Inter e Milan, a Atalanta já mandou para casa clubes como Olympiacos e Bayer Leverkusen. Mesmo aparecendo com a terceira menor cotação no mercado “Campeão”, o time liderado por Miranchuk e companhia pode surpreender.

West Ham

E por fim, trazemos o inglês West Ham. Assim como os clubes anteriormente citados, divide as atenções da temporada na busca por uma vaga na Champions através do seu campeonato nacional. Declan Rice, Andriy Yarmolenko e Michail Antonio são os grandes destaques do time londrino.

Conclusão

Gostou deste artigo falando da maior bolsa de apostas esportivas do mundo e da segunda mais importante competição entre clubes da Europa? Então cadastre-se ainda hoje na Escola da Aposta e conheça os conteúdos para se tornar um bom trader esportivo!