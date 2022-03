Lote com mais de 400 metros quadrados está à venda em condomínio em Rio Branco

No Condomínio Ecoville Rio Branco, localizado na BR-635, próximo ao Via Verde Shopping, está com um lote de 420,5 metros quadrados à venda por R$370.000,00. O Condomínio também é próximo às faculdades, supermercados, vários órgãos públicos federais e escolas e, por isso, traz comodidade aos moradores.

Além da localização privilegiada, o Condomínio também oferece múltiplos elementos de lazer, como o acesso a quadras poliesportivas, playground, academia, salão de festas, sala de jogos, espaço gourmet, lagoa natural com mirante e deck, e vários outros itens de lazer.

“Com uma localização extremamente privilegiada, e com múltiplos elementos de lazer, o Condomínio Ecoville Rio Branco tem se destacado no cenário imobiliário Acreano por proporcionar aos seus moradores total segurança, e uma completa sensação de bem estar”, afirma Janaína Silva, corretora de imóveis (Creci F 242).

Para mais informações, entrar em contato com Janaína, pelo número (68) 99204-5501.

Veja vídeo: