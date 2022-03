Lucas Lucco, após divórcio de Lorena, surge irreconhecível e desabafa: “Dois meses bebendo”

Nesta quinta-feira (24), dias após anunciar seu divórcio de Lorena Carvalho, o cantor Lucas Lucco surgiu em um momento diferente. Em suma, o rapaz afirmou que estava há dois meses sem malhar, pois estava bebendo muito.

Desse modo, em uma conversa franca com seus seguidores, Lucas Lucco abriu o coração e afirmou que estava em uma rotina de muita bebedeira. Além disso, pontuou que era cerveja todos os dias, junto com churrasco.

“Cadê a turma da cachaça? Depois de dois meses bebendo cerveja todo dia, churrasco e tudo o que você imagina, chegou a hora de correr atrás do prejuízo”, começou ele.

Dessa maneira, o cantor afirmou que está tentando mudar isso, e voltando para uma rotina mais saudável. “Eu só não parei de treinar, mas bebi o mundo. Bebendo e escutando música sertaneja. Esses dias vocês vão me ver muito aqui, na academia. É por causa da minha pança de chope”, finalizou o desabafo.

Lorena Carvalho, dias após o anúncio, publicou um texto curioso. Em suma, na reflexão da loira, ela afirma que filho não segura casamento. Para quem não sabe, ela e Lucas Lucco recentemente se tornaram pais do pequeno Luca. “Filhos não aparam arestas, nem preenchem vazios. Não salvam casamentos, não geram salários maiores, não levantam a autoestima. Ao contrário, filhos trazem grandes responsabilidades, demandam dinheiro, tempo e paciência”, diz um trecho.

O texto diz ainda que, apesar das dificuldades, filhos ensinam e oferecem momentos de felicidade pura e genuína: “Filhos nos inspiram a ser caçadores de sonhos. A buscar força, sentido para lutar. Eles não nos deixam estagnados. Obrigam a sacudir a poeira, levantar e seguir. Mesmo que o destino seja a desconstrução daquilo que acreditávamos”.

Ex de Lucas Lucco afirma que filho não salva o casamento

Lorena Carvalho e o cantor Lucas Lucco (Foto: Reprodução)

Por fim, o texto publicado pela ex-esposa do cantor Lucas Lucco, diz. “Ter filhos é reescrever histórias. Desbravar os cantos mais obscuros do nosso interior, cutucar feridas ocultas, despertar lembranças esquecidas. É oportunidade de crescermos e sermos melhores, se assim permitirmos. Mais do que tudo, filhos nos ensinam a amar de uma forma nunca antes experimentada. Um amor visceral, intenso, cósmico. Que vira nosso coração do avesso. Ter filhos não é garantia de felicidade, mas os sorrisos apaixonados que eles desenham no nosso rosto são a recompensa mais doce que Deus nos dá na vida.”