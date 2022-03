Lula diz que PT ainda não desistiu de federação com PSB e cenário no Acre continua indefinido

História sem fim

Assim como aquele famoso filme com cara de Sessão da Tarde, “A História Sem Fim”, a federação entre PT, PCdoB e PV tende a ganhar novos capítulos. Mesmo com a saída formal do PSB do bloco na última semana, o ex-presidente Lula (PT) disse que não vai desistir do partido. Ele vai negociar a entrada dos socialistas na federação até o último dia possível, 31 de maio.

Aliança

Em entrevista à uma rádio mineira, o ex-presidente disse que ainda sonha com o PSB na federação, mas mesmo que isso não ocorra, a aliança continuará de pé para as eleições deste ano.

Desdobramento

O principal desdobramento dessa afirmação de Lula para o Acre é que os dois partidos, PT e PSB, vão continuar sem poder bater o martelo sobre as candidaturas majoritárias e sobre a montagem das chapas proporcionais. Vai ser mais um meio só na base da conversa.

Diálogo

Consultei o deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB), nome forte entre os partidos envolvidos na federação, que garantiu que “as conversas (entre os partidos) estão retomando”. De acordo com o deputado, o seu seu partido, o PCdoB, já se reuniu com o PSB, PT e vai se reunir em breve com o PV. “Na sequência deveremos ter uma reunião conjunta”, contou à coluna

Nacional

Além das disputas regionais, Edvaldo ressalta também a importância dos partidos estarem juntos em âmbito nacional. “O nosso campo estará junto na disputa presidencial, mas precisamos estar junto na construção do polo democrático popular para a disputa estadual”.

Cautela

Mesmo que a federação, pelo menos entre o PCdo, PT e PV, já esteja ‘fechada’ , o deputado prega cautela nas articulações. “O mês de março, por força da lei que abre a janela, será de muitas movimentações e tensões. Naturais desse momento. Também precisamos incluir nas tratativas tendo em conta a disputa nacional, o Psol e a Rede, que já decidiram por federar entre si e podem decidir por apoiar Lula. Temos aí um ponto de encontro e boa convergência”, disse.

Federação à esquerda

Por falar em Psol e Rede Sustentabilidade, essa é outra federação que vem surgindo no campo da esquerda. A Rede aprovou se unir com o Psol em uma federação no último sábado (12), por decisão unânime de sua direção. Já o Psol ainda não votou o tema na direção nacional, apenas na Executiva, onde também foi aprovada. A tendência é que o martelo seja batido muito em breve.

Continua

O pré-candidato ao Governo do Acre pelo Cidadania, David Hall, andou se movimentando e conversando com outros pré-candidatos ao mesmo cargo nos últimos dias, o que deu brecha para especulações de uma possível mudança de partido. Procurado pela coluna, Hall negou que esteja de saída. “Diálogos a gente precisa ter com quem a gente respeita, com quem a gente acredita que pensa um pouco parecido com a gente. Então vamos continuar fazendo diálogos com pessoas com esse perfil, que defendem a democracia e os valores que nós também defendemos”, disse.

Ratificou

Para que não reste dúvidas de que sua pré-candidatura permanece de pé, David Hall completou: “Não me desfilei do Cidadania e continuo pré-candidato a governador do estado do Acre. Não existe possibilidade da gente sair do Cidadania”.