Após a confirmação feita pelo governador Gladson Cameli de que vai continuar no Partido Progressistas e disputará a reeleição, a mãe do chefe do Executivo Estadual, Linda Cameli, comentou na publicação do site Notícias da Hora que o filho “Vai continuar na política contra a vontade do pai e da mãe”.

O governador reafirmou sua candidatura à reeleição pelo Progressistas ontem em reunião em seu escritório com líderes do partido.