Mais da metade do recurso destinado à construção da Ponte da Sibéria é fruto de emenda de Marcio Bittar

Pouco mais de R$ 20 milhões do recurso total destinado à construção da ponte da Sibéria, em Xapuri, foram alocados pelo senador Marcio Bittar (União Brasil).

A assinatura da ordem de serviço foi feita neste sábado (5), no Segundo Distrito do município, pelo governador Gladson Cameli.

A obra que será executada pelo Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre) está avaliada em R$ 40 milhões e tem extensão de 340 metros, além de duas pistas de concreto nas laterais.

“Os nossos mandatos precisam estar a serviço da população. Isso é a prova de que estamos no caminho certo, realizando sonhos, ampliando as conquistas e dando condições melhores às pessoas. Essa ponte é um sonho dos moradores de Xapuri que se arrasta há pelo menos 50 anos”, disse o senador.

“A união que gera resultados. Tenho orgulho de ser parte do projeto que está mudando o Acre. Demos início às obras da Ponte da Sibéria, projeto que também conta com recursos enviados por mim e que vai acabar com o isolamento de boa parte da população de Xapuri”, finalizou.

Na ocasião, o relator do orçamento também destacou o recurso de mais de R$ 20 milhões que foram destinados por ele para a revitalização da estrada da variante.