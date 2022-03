Maislaser by Ana Hickmann, a clínica de depilação Mais Amada do Brasil chega em Rio Branco

A Maislaser, clínica de depilação a laser, é hoje uma das maiores redes no segmento e se destaca no mercado por seus inúmeros diferenciais, conquistando os mais variados públicos do Brasil inteiro. Mas por que a Maislaser se tornou a clínica Mais Amada do Brasil?

Ter a apresentadora Ana Hickmann, que além da televisão e da moda, se destaca como empresária e carrega seu nome em diversos produtos e serviços, traz credibilidade para a marca e confiança para quem consome. Além disso, a apresentadora faz questão de compartilhar em suas redes sociais que é uma das fiéis clientes de seus próprios produtos.

A Maislaser é a clínica escolhida da Ana Hickmann e também de todos aqueles que buscam conforto, segurança e eficácia no tratamento da depilação definitiva. Não só isso, o atendimento também faz a diferença perante os seus concorrentes.

Feito exclusivamente por fisioterapeutas especialistas em laser, a depilação na Maislaser é tratada com todo o cuidado para garantir o sucesso do começo ao fim do tratamento, trazendo os melhores resultados e com total segurança.

A tecnologia também é aliada da clínica, pois permite que a depilação a laser seja feita em todos os tons de pele, diferente de muitos tratamentos semelhantes. Este era um grande impedimento para pessoas com a pele mais escura ou até bronzeada, uma vez que o laser age no pigmento do pelo e, assim, agredindo a pele também. A chegada da Maislaser mudou esta realidade e, com um equipamento por fibra óptica de última geração, a clínica se tornou pioneira em abranger os diferentes públicos.

O conforto é outro ponto relevante durante o tratamento na Maislaser. Muitos não são adeptos a depilação a laser pelo medo da dor. Com uma ponteira resfriada a -5ºC, a sensibilidade durante a aplicação diminui e, muitas vezes, há inexistência de qualquer sensação. Isso tudo permitido através do investimento em tecnologia. A Maislaser também possui o ClubeMais, um benefício exclusivo com livre escolha e descontos especiais em áreas do Tratamento Garantido. Opções nos Planos Black e Platinum.

No Tratamento Garantido o cliente não se preocupa com a quantidade necessária de procedimentos, já que cada pessoa precisa de um número específico. Ao término do tratamento o cliente tem mais 12 meses de garantia, ou seja, caso haja o surgimento de pelos na área contratada, a Maislaser realizará sessões adicionais de manutenção. Clientes ClubeMais também participam do Programa de Vantagens Maislaser com até 60% off em mais de 200 parceiros – Presentes, Gastronomia, Beleza, Eletrônicos, Cinemas e muito mais.

Um tratamento de depilação a laser dura, em média, 10 sessões com intervalos entre 30 e 45 dias, e age diretamente na raiz do pelo, eliminando definitivamente. São inúmeras as áreas a serem depiladas, como as mais comuns virilha, perna, buço, axila e barba, até as áreas mais inusitadas, como a cabeça, dedos e joelhos.

As vantagens da depilação a laser perante os métodos convencionais também superam as expectativas. Além dos pelos eliminados de forma definitiva, o laser trata a foliculite (pelos encravados) e melhora o aspecto de manchas causadas por outros métodos de depilação. Ela também é sustentável. Já pensou o quanto de papel, cera, lâminas e até a água consumida ao se depilar no banho ou fazer a barba você consome? O descarte é mínimo durante o tratamento a laser e com prazo para acabar.

E se for para fazer contas, o custo benefício da depilação a laser é bem atrativo. A Maislaser criou o pelômetro, uma calculadora digital onde você coloca o método de depilação que utiliza e o tempo que é adepto. Com estas informações, você descobre o quanto já gastou com a depilação. Muito interessante, principalmente depois de perceber o quanto a depilação a laser é realmente barata perante os outros métodos. Se quiser fazer esse cálculo, é só acessar www.maislaser.com.br/pelometro.

Custo benefício, atendimento exclusivo, tecnologia e eficácia. É isso que faz da marca grande sucesso no segment da depilação a laser.

Aqui em Rio Branco a Maislaser by Ana Hickmann fica localizada na Rua Fátima Maia, 380, galeria Center Ville, sala 5 – Jardim de Alah. Telefone (68) 2102-0037 @maislaser.riobranco