Marcio Bittar envia R$ 50 milhões para o agronegócio acreano

O senador Marcio Bittar participou nesta terça-feira (8) de uma reunião com o secretário Nenê Junqueira e a equipe da Secretaria de Produção e Agronegócios (Sepa), para acompanhar o andamento dos projetos de incentivo à produção e agronegócio acreanos.

Bittar, que recentemente destinou R$ 50 milhões em recursos para a Secretaria, se mostrou muito satisfeito com as ações e projetos que já estão em pleno andamento. São investimentos para a compra de maquinário pesado, caminhões, equipamentos e tecnologia para auxiliar pequenos e médios produtores.

“Como relator do orçamento, eu enfrentei muitos desafios. O maior deles foi sem dúvida, correr atrás do máximo de valores que eu pudesse trazer para o Acre, meu Estado. Eu sabia que essa é uma oportunidade única, que o Acre nunca havia tido! E graças a Deus e a confiança que o Presidente Bolsonaro teve em mim, hoje a gente tá aqui pra receber essas ótimas notícias : esses R$50 milhões vão servir para atender o Estado inteiro! São mais de dez mil famílias beneficiadas diretamente. Homens e mulheres no campo, na zona rural, que nunca pararam de trabalhar e produzir .

Com o presidente Bolsonaro e seus ministros trabalhando pelo desenvolvimento do Agronegócio, eu como Senador, como Relator, ajudando a enviar o máximo de recursos pro Gladson, o Secretário Nenê e sua equipe empenhados em ajudar, com essa união de forças, somados com a vocação que o Acre sempre teve pra plantar, pra produzir uma carne excelente, podendo escoar, podendo exportar mais, eu não tenho dúvidas de que a gente tem colhido os resultados e vai conquistar muito mais“, declarou Bittar.

Na ocasião, o secretário Nenê Junqueira falou da importância desse estímulo : “Com essa aquisição vamos poder atender um número muito maior de produtores, estimamos em torno de 10 mil pequenos agricultores. Então fica aqui minha gratidão ao senador Marcio Bittar, ministra Tereza Cristina e o governador Gladson Cameli, que tem sempre nos atendido, e não tem medido esforços para atender o setor produtivo do nosso estado”.

Participaram também da reunião representantes da Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre – (Cageac) e e da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater).