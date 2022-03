Mato Grosso do Sul tem 25 vagas para professor em Universidade

Especialistas, mestres e doutores que queiram atuar na Universidade do Mato Grosso do Sul (UFMS) como professor substituto poderão participar do processo seletivo que disponibiliza 25 vagas.

As vagas serão distribuídas em diferentes áreas do conhecimento nos Câmpus do Pantanal, Aquidauana, Paranaíba, Chapadão do Sul, Três Lagoas e Campo Grande. Este é o 2º Processo Seletivo de candidatos a professor substituto, para o primeiro semestre letivo de 2022.

Segundo o pró-reitor de Graduação, Cristiano Costa Argemon Vieira, as atribuições de um professor substituto, no que se refere à responsabilidade são as mesmas de um professor efetivo. “Ambos devem ser comprometidos e dedicados com o aprendizado do estudante. O professor deve estar atento ao Projeto Pedagógico do Curso (PPC), pois suas atividades deverão ser realizadas em consonância com o projeto. A partir do alinhamento, o professor deverá elaborar e cumprir o Plano de Ensino das disciplinas oferecidas, utilizar metodologias condizentes com o plano e com a disciplina e se dedicar ao aprendizado do estudante”.

Para a inscrição, o candidato deve anexar cópia do documento oficial de identidade – no caso de estrangeiro Registro Nacional de Estrangeiro (RNE); Cadastro de Pessoa Física (CPF); currículo atualizado, no formato da Plataforma Lattes (CNPq), documentado; cópia do diploma de graduação; cópia do título de doutor ou da ata de defesa do doutorado, para candidatos com titulação de doutorado; cópia do título de mestre ou da ata de defesa do mestrado, para candidatos com a titulação de mestrado; cópia do certificado de especialista ou declaração de conclusão do curso com Histórico Escolar, para candidatos com a titulação de especialista.

Conforme o edital, o candidato só poderá se inscrever para uma vaga, sob pena de indeferimento da inscrição. Somente poderão ser contratados os candidatos classificados que apresentarem o diploma da formação exigida, reconhecido pelo Ministério da Educação (Ministério da Educação), no momento de sua contratação.