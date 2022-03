“MendiGato”: perfis falsos inundam redes após personal flagrar traição

A confusão envolvendo um casal e um morador em situação de rua se tornou um dos assuntos mais comentados do Brasil no Twitter, nesta terça-feira (15/3). No Instagram, centenas de perfis falsos com os nomes dos envolvidos foram criados, a maioria tratando a delicada situação em tom jocoso. Na segunda-feira (14/3), o Metrópoles publicou vídeos que mostram o sem-teto sendo espancado por um personal trainer, em Planaltina, região administrativa do Distrito Federal.

O educador físico teria flagrado sua esposa fazendo sexo com o homem em situação de vulnerabilidade dentro de um carro, achou que se tratava de um estupro e iniciou as sessões de socos e pontapés. As imagens, gravadas por câmeras de monitoramento, viralizaram nas redes sociais e estimularam a criação de uma enxurrada de contas – algumas já com milhares de seguidores – contendo memes, nomes e fotos dos três.

Vale lembrar que a prática de criar perfil contendo informações pessoais de terceiros sem autorização pode ser considerada crime de falsidade ideológica, de acordo com o artigo 309 do Código Penal Brasileiro (CBP). A pena é de prisão por até 1 ano.

Somente no Instagram havia, até as 21h20 desta terça-feira, mais de 50 contas com imagens e o nome da mulher flagrada pelo marido mantendo relações sexuais com o morador de rua. Ela contou à polícia que apesar de não ter sido forçada ou coagida, estava em surto psicótico e via nele a “imagem de Deus e a do marido”.

Pelo estado alegado da companheira, o personal entende ter havido, sim, um estupro. “Não se trata de uma traição conjugal, e, sim, crime de violência”, disse, em nota enviada ao Metrópoles.

A Polícia Civil do DF (PCDF) investiga todas as circunstâncias e ainda não se manifestou sobre o caso. Outra conta pública no Instagram criada foi a que chama o morador de rua agredido pelo personal de “MendiGato do DF”.

